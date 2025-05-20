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رياضة

التشكيل المتوقع لاتحاد جدة والشباب بالدوري السعودي

اتحاد جدة،فيتو
اتحاد جدة،فيتو

يلتقي فريق اتحاد جدة أمام الشباب، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة 33 من الدوري السعودي وذلك على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الشباب 

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة أمام الشباب في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات الجولة 33 من الدوري السعودي .

 

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن 

وتمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الشباب والاتحاد، عبر قناة SSC SPORT  HD1 وSSC SPORT SD1.

 

تشكيل الاتحاد ضد الشباب


حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، سعد الموسى، حسن كادش، ماريو ميتاج.


خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار.

خط الهجوم: أوناي هيرنانديز، ستيفين بيرجوين، عبد الرحمن العبود.

تشكيل الشباب امام الاتحاد 


▪︎حراسة المرمى: بوشكان.

▪︎خط الدفاع: رينان - هوديت - الشويرخ - الشراري.

▪︎خط الوسط: جوانكا - كامارا - الجوير.

▪︎خط الهجوم: كاراسكو - هارون كامارا - دانيل بوددينسي.

 

ويدخل الاتحاد اللقاء حاملًا لقب الدوري السعودي للموسم الحالي، حيث توّج الفريق رسميًا بلقب البطولة في الجولة 32، ويعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 77 نقطة.

فيما يسعى الشباب لتحقيق الفوز المهم على العميد، لتحسين مركزه في جدول الترتيب حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 57 نقطة.

 

والتقى الاتحاد والشباب في 129 مباراة بجميع المسابقات، حقق الشباب الفوز في 64 لقاءً مقابل 43 للاتحاد، فيما انتهت 40 مباراة بالتعادل، مما يبرز التنافس الشديد بينهما عبر السنين.

وفي الدوري السعودي تحديدًا، خاض الفريقان 32 مواجهة، تفوق فيها الاتحاد بفوزه في 12 مباراة مقابل 11 للشباب، وتعادل الفريقان في 9 مناسبات.

 

 

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