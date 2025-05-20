الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

حبس عامل قتل سيدة في أكتوبر والتصريح بدفن جثتها

حبس المتهم
حبس المتهم

 قررت نيابة أكتوبر حبس المتهم بقتل سيدة داخل مسكنها في مدينة 6 أكتوبر لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من عملية التشريح، فيما تواصل النيابة المختصة مباشرة التحقيق في الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة بمدينة 6 أكتوبر. 

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم إجراء المعاينة اللازمة، حيث جرى التحفظ على عينة من دماء القتيلة، ومناظرة الجثة قبل نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة.

 

أسفرت التحريات عن تحديد هوية المتهم، وبإعداد كمين أمني محكم، تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، موضحا أنه نشب خلاف بينه وبين المجني عليها، تطور إلى أن اعتدى عليها باستخدام قطعة حديدية، مما أسفر عن وفاتها في الحال.

 

أرشد المتهم عن أداة الجريمة، وشرح لرجال المباحث تفاصيل ارتكابه الواقعة. كما استمعت أجهزة الأمن لأقوال عدد من أفراد أسرة الضحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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نيابة أكتوبر مدينة 6 أكتوبر أمن الجيزة 6 أكتوبر

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