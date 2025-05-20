قبل بدء عرضه غدا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل عبر الأثير

في ظل الزخم الدرامي الذي تشهده الدراما الخليجية بعد انتهاء موسم رمضان، يترقب الجمهور العربي انطلاق عرض عمل درامي جديد وهو مسلسل “عبر الأثير”.

تفاصيل مسلسل عبر الأثير

ومن المقرر بدء عرض مسلسل عبر الأثير غدا الأربعاء الموافق 21 مايو الجاري عبر منصة stctv.

وطرحت المنصة البرومو الرسمي للمسلسل مؤخرا.

وينتمي مسلسل “عبر الأثير” إلى فئة الأعمال الدرامية الاجتماعية، حيث يناقش مجموعة من القضايا اليومية والإنسانية التي يعيشها المواطن الخليجي، من خلال حكايات مميزة.

ويشارك في بطولة “عبر الأثير” عدد كبير من النجوم أبرزهم، ميلا الزهراني، مرام البلوشي، إبراهيم الحربي، منصور البلوشي، زينب يوسف، عبد العزيز المندي، أبرار أبو سيف، شيماء قمبر، زمن عبد الله، سارة الحسن، محمد هاشم، نورة فيصل، ومحمد الكاظمي، وهو من تأليف علي الشمري وإخراج مناف عبدال.

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