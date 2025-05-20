الثلاثاء 20 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ماس كهربائي سبب حريق عقار في مدينة نصر والنيابة تنتدب المعمل الجنائي

مطافي
مطافي

أمرت نيابة مدينة نصر بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة عقار مكون من 5 طوابق نشب به حريق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، لكشف الأسباب وتقدير قيمة الخسائر وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق ماس كهربائي بأحد الأجهزة الكهربائية بالشقة ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق.

ويواصل رجال البحث الجنائي مناقشة الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حريق فى عقار بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مصحوبة بسيارات الإطفاء لإخماده.

وبالفحص تبين أن العقار مكون من 5 طوابق والنيران نشبت في الطابق الرابع، وتمت محاصرة النيران وإخمادها، دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

حريق في عقار مكون من 5 طوابق بمدينة نصر والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء

إخماد حريق بأحد الفنادق الشعبية بالسوق السياحى القديم فى أسوان
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: مفاجأة تقلب الموازين بقضية نوال الدجوي، وقف معاش صحفي كبير على طريقة عبد الرحمن أبو زهرة، ثورة في يد الأهلي بسبب الزمالك

سعر كيلو الفراخ، انخفاض جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

بسبب المخدرات، شاب يقتل والده ويفصل رأسه عن جسده في أسوان

السفير الأمريكي السابق في سوريا: دربت أحمد الشرع للخروج من عالم الإرهاب للسياسة 2023 (فيديو)

دينزل واشنطن يتشاجر مع أحد المصورين في مهرجان كان (فيديو)

أسعار الخضار اليوم الثلاثاء، الطماطم تبدأ جنونها وانخفاض كبير في البامية والليمون

خدمات

المزيد

أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20- 5- 2025

بعد التراجع الكبير، تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 20-5-2025

انقلاب في البر والبحر والجو، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

من افتتاح مدرسة خاصة في الخمسينيات إلى سرقة كنز بالملايين من فيلتها.. لغز الدكتورة نوال الدجوي! (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بناء بيت جديد في المنام وعلاقتها بتحسين الظروف المعيشية

الأحاديث الواردة عن موقف عمر بن الخطاب من مقام إبراهيم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية