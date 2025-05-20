تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة داخل جوال بالسلام

صرحت نيابة السلام بدفن جثة طفلة عثر عليها داخل جوال متوفية في ظروف غامضة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابساتها.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لطفلة ملفوفة داخل جوال ملقى بأحد الشوارع في مدينة السلام.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وبدأت فرق البحث في جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة.

وتجري الآن التحريات المكثفة لتحديد هوية الطفلة والمتورطين في ارتكاب الجريمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة في أقرب وقت.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.