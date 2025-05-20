الثلاثاء 20 مايو 2025
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة داخل جوال بالسلام

تحقيقات
تحقيقات

صرحت نيابة السلام بدفن جثة طفلة عثر عليها داخل جوال متوفية في ظروف غامضة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابساتها. 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لطفلة ملفوفة داخل جوال ملقى بأحد الشوارع في مدينة السلام.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وبدأت فرق البحث في جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة.

 

وتجري الآن التحريات المكثفة لتحديد هوية الطفلة والمتورطين في ارتكاب الجريمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة في أقرب وقت.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

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نيابة السلام غرفة عمليات النجدة السلام النيابة العامة

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