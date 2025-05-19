الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

العثور على جثة طفلة داخل جوال بمدينة السلام

العثور على جثة طفلة
العثور على جثة طفلة

 

يكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات واقعة مأساوية شهدتها منطقة السلام، بعد العثور على جثة طفلة داخل جوال، في ظروف غامضة، حيث تم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لطفلة ملفوفة داخل جوال ملقى بأحد الشوارع في مدينة السلام. وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني، وبدأت فرق البحث في جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة المحيطة.

وتجري الآن التحريات المكثفة لتحديد هوية الطفلة والمتورطين في ارتكاب الجريمة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة في أسرع وقت.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

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