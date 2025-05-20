موعد مباراة اتحاد جدة والشباب في الدوري السعودي

يلتقي فريق اتحاد جدة أمام الشباب، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة 33 من الدوري السعودي وذلك على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

موعد مباراة اتحاد جدة أمام الشباب

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة أمام الشباب في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات الجولة 33 من الدوري السعودي .

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والاتحاد في دوري روشن

وتمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الشباب والاتحاد، عبر قناة SSC SPORT HD1 وSSC SPORT SD1.

ويدخل الاتحاد اللقاء حاملًا لقب الدوري السعودي للموسم الحالي، حيث توّج الفريق رسميًا بلقب البطولة في الجولة 32، ويعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 77 نقطة.

فيما يسعى الشباب لتحقيق الفوز المهم على العميد، لتحسين مركزه في جدول الترتيب حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 57 نقطة.

والتقى الاتحاد والشباب في 129 مباراة بجميع المسابقات، حقق الشباب الفوز في 64 لقاءً مقابل 43 للاتحاد، فيما انتهت 40 مباراة بالتعادل، مما يبرز التنافس الشديد بينهما عبر السنين.

وفي الدوري السعودي تحديدًا، خاض الفريقان 32 مواجهة، تفوق فيها الاتحاد بفوزه في 12 مباراة مقابل 11 للشباب، وتعادل الفريقان في 9 مناسبات.

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