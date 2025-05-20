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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب مع تلاشي الطلب بعد خفض "موديز" تصنيف أمريكا الائتماني

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف مع انحسار الطلب على الملاذات الآمنة، والذي تعزز في وقت سابق بعد خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بينما عاد تركيز الأسواق إلى التراجع في حدة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

تراجع أسعار الذهب عالميا

تم تداول الذهب عند نحو 3210 دولارا للأونصة، بعدما ارتفع بنسبة 0.8% أمس الإثنين، وسادت حالة من التفاؤل في الأسواق المالية الأوسع، حيث يتوقع أن تقتفي الأسهم في آسيا أثر ارتفاع وول ستريت، وهو ما يعد عاملا سلبيا للذهب الذي غالبا ما يستفيد من التشاؤم الاقتصادي، بحسب وكالة بلومبرج.

اضطراب في الأسواق بسبب سياسات ترامب

وكان الذهب شهد ارتفاعا حادا في وقت سابق من العام، عندما أثارت السياسات التجارية العدوانية للرئيس دونالد ترامب اضطرابا في الأسواق العالمية، إلا أن هذه المكاسب بدأت تتراجع خلال مايو، بعدما أوقف ترامب أو خفف من حدة تهديداته بفرض رسوم جمركية.

ورغم ذلك، لا يزال الذهب مرتفعا بأكثر من 20% منذ بداية العام، ومن غير المرجح أن يشهد هبوطا حادا في ظل حالة عدم اليقين التي أدخلها ترامب على الاقتصاد العالمي.

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وتراجع الذهب بنسبة 0.62% إلى 3,210 دولارًا للأونصة، وأضاف مؤشر "بلومبرج" لقياس أداء الدولار 0.1% بعد أن انخفض بنسبة 0.6% أمس الإثنين، وظل سعر الفضة مستقرا، بينما سجل البلاتين والبلاديوم مكاسب.

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