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اقتصاد

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الاثنين 19 مايو 2025

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب، تراجعا بنحو 15 جنيها بختام حركة تعاملات اليوم الإثنين 19 مايو 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بالأسواق. 

سعر جرام الذهب 

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية والصاغة اليوم. 

الذهب - فيتو 
اسعار الذهب - فيتو 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5205  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4555 جنيها.

 

سعر الذهب
اسعار الذهب

 

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3904 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 36440 جنيها. 

الذهب - فيتو 
اسعار الذهب - فيتو 

 

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

سعر الذهب 
اسعار الذهب 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

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