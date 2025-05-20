الثلاثاء 20 مايو 2025
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محافظات

القبض على أكبر تاجر "شابو" في قنا بحوزته مخدرات وسلاح

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على تاجر مخدرات بحوزته كميات من الشابو المخدر وأسلحة نارية، في دائرة مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

 

تفاصيل الواقعة في قنا

 تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات في بؤرة حجازي بدائرة المركز.

وأسفرت الحملة برئاسة الرائد علي سمير، رئيس مباحث مركز شرطة الوقف من ضبط “ج.ع”، مسجل خطر وتاجر مخدرات، بحوزته كميات من الشابو المخدر وأسلحة نارية.

تم ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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