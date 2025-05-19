أحمد دياب يكشف مفاجأة بقانون الرياضة وخالد عبد العزيز يصدم الأندية الشعبية

قال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: "نتوقع دخول مشروع قانون الرياضة الجديد مجلس النواب قريبًا حتى يمكن الأندية الشعبية من جذب الاستثمارات".

قانون الرياضة الجديد وبند الـ 8 سنوات

وبشأن بند الـ 8 سنوات في قانون الرياضة، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "لدينا ثقة كبيرة في الحكومة ومجلس النواب وأي قانون سيدخل البرلمان لن يخرج مخالفًا للقانون أو الدستور أو الأعراف ويجب ألا تستعجل الأمور، ولم يرَ أحد منا القانون فلننتظر ولا نستبق الأحداث في المواد الجدلية أو التي عليها خلاف".

سيطرة المستثمرين على الأندية الشعبية والجماهيرية

وأضاف: "نثق بخروج قانون الرياضة في أفضل شكل وإشكالية القانون الحالي أنه وضع نسبة استحواذ 49% لأي مستثمر يفكر في شراء أي نادي جماهيري وبالتالي هذا يعوق عملية الاستثمار لأي مستثمر يريد أن تكون له السيطرة".



إندماج أندية الشركات مع الأندية الجماهيرية

ولفت إلى أن أي ناد جماهيري هو ملك للدولة والجمعية العمومية التي تدفع اشتراكات، ومن خلال الشراكات مع الشركات والمستثمرين سيتم دعم قطاع الكرة بالأندية الشعبية".



وأضاف: "الأندية الخاصة قدمت الإضافة، ولكن اندماجها مع الأندية الجماهيرية سيحقق الطفرة والإضافة، وسيكون هناك استفادة كبرى لسيراميكا كليوباترا حال اندمج مع منتخب السويس من الناحية الاستثمارية ووجود ظهير شعبي وجماهيري".

وتابع: "نرى لاعبين كبار ولكنَّ افتقادهم الظهير الجماهيري يؤثر سلبًا في استمراريتهم بنفس الكفاءة والفاعلية".



كارثة الألعاب الرياضة في الأندية الشعبية الكبيرة

من جانبه علق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلًا: "بشأن الاستثمار في قانون الرياضة، عندما وضعنا نسبة الـ 49% في الشراكة ما بين المستثمرين والأندية الجماهيرية، كأقصى قيمة يحصل عليها المستثمر حتى لا يسيطر أي مستثمر خارجي على أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك".



وأوضح أن كرة القدم هي من تستطيع في الأندية الجماهيرية الصرف على باقي اللعبات، ولو جاء مستثمر وحصل على حقوق الرعاية الخاصة بكرة القدم قد لا ينفق على باقي الألعاب وهو ما يهدد بإلغائها".

ولفت إلى أن الأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك التي تشكل معظم اللعبات في المنتخبات الوطنية تنفق من ميزانية كرة القدم على باقي اللعبات، ولو جاء مستثمر قد لا ينفق على باقي اللعبات، وبالتالي لو تجاهلنا الصرف على 22 لعبة ستنتهي".

وأشار إلى أن الجمعيات العمومية في الأندية الكبيرة لها رأي وهي من تختار مجلس الإدارة، وإذا جاء مستثمر وسيطر على فريق الكرة تلاشى دور الجمعية العمومية".

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