وفاة الفنانة السورية فدوى محسن

أعلنت نقابة الممثلين السورية، وفاة الفنانة فدوى محسن بعد صراع مع المرض، وذلك عبر منشور كُتب عبر الصفحة الرسمية للنقابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونعت النقابة في منشورها الفنانة الراحلة حيث جاء بالمنشور: “فرع دمشق لنقابة الفنانين، ينعى إليكم وفاة الزميلة الفنانة القديرة فدوى محسن، وسنوافيكم لاحقًا بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

الفنانة فدوى محسن

يذكر أن فدوى محسن، فنانة سورية من مواليد 20 أكتوبر عام 1938 في مدينة دير الزور في سوريا، بدأت مشوارها الفني في منتصف الثمانينات، ويُعد مشاركتها في مسلسل “طرابيش” بداية انطلاقتها الحقيقية والذي تم عرضه في عام 1992، ثم شاركت في العديد من الأعمال الفنية في السينما والدراما التلفزيونية، وكان لها دور بارز في الملحمة السورية الناجحة باب الحارة الذي تم عرضه على عدة أجزاء، وشاركت فدوى في أكثر من جزء وجسدت فيه شخصية أم إبراهيم، أما في السينما فقد كان لها دور بطولة في فيلم أمينة الذي تم عرضه في عام 2018.

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