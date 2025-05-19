إغلاق ٣ مراكز طبية مخالفة خلال حملة تفتيشية موسعة بقنا (صور)

تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة قنا جهودها لتعزيز الانضباط داخل القطاع الصحي.

حيث شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقنا، بالتنسيق مع شرطة المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة تفتيشية مكبرة أسفرت عن غلق عدد من المراكز الطبية المخالفة داخل مدينة قنا.

جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين بقنا

ومن جانبه أكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الحملة تأتي في إطار الخطة الشاملة للمديرية لضبط منظومة تقديم الخدمة الصحية ومواجهة أي تجاوزات تؤثر على جودة الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن فريق العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفى فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، وبتعاون مثمر من فريقه المعاون المكون من الدكتور خالد عبد المنعم همام، والدكتور محمد عماد أبو القاسم، والدكتور مصطفى نور الدين الهواري، قد قام بتنفيذ قرارات الغلق بحق ثلاثة مراكز للعلاج الطبيعي تعمل بدون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للعمل داخل القطاع الطبي الخاص، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وتشميع تلك المنشآت بالشمع الأحمر.

وأضاف "يوسف" أن الفريق نجح أيضًا في ضبط مركز أشعة غير مرخص، ومحل نظارات مخالف للاشتراطات الصحية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المرصودة، كما تم ضبط مركز طبي يعمل بشكل غير قانوني، حيث تقرر إلغاء ترخيصه، مع توقيع تعهدات بعدم استقبال أي حالات جديدة تمهيدًا لغلقه الكامل.

وشدَّد وكيل وزارة الصحة بقنا على أن حملات التفتيش والرقابة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، بشكل دوري ومفاجئ، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، سعيًا نحو ضبط المنظومة الصحية الخاصة، وضمان التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير المهنية والقانونية التي أقرتها وزارة الصحة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وحرصًا على التصدي الحازم لكافة المخالفات التي تمس صحة المواطنين.

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