مسلسل آسر الحلقة 36، غازي ينبش في ماضي باسل خياط

شهدت الحلقة 36 من مسلسل آسر تصاعدًا في الأحداث، حيث واصل آسر مساعيه المحمومة للانتقام من حياة، مصرًّا على إخضاعها نفسيًّا وعاطفيًّا له، في محاولة مستمرة لإثبات انتصاره عليها واستعادة توازنه الداخلي عبر خطته الانتقامية.

وفي مشهد لافت، حضرت مريم، والدة الراحل مجد، لتقديم واجب العزاء في نجاة خالك حياة، وحرصت على السير إلى جانب آسر، وتحدثت معه عن أنها شعرت بالخذلان بسبب عدم عودته حينما طردته، كما حرص كل من عزت وراغب وحياة على قراءة الفاتحة لروح مجد أمام قبره.

على الجانب الآخر، بدأ غازي رحلة نبش دقيقة في ماضي آسر، حيث التقى بـحسن، أحد ضحايا آسر السابقين، والذي خسر كل ما يملك في لعبة قمار كسبها آسر.

لم يتردد حسن في كشف تفاصيل الماضي لغازي، مشيرًا إلى كثير من التفاصيل عن آسر، ومع توغل غازي في خفايا الماضي، اكتشف أن جابر، كان في فترة ما من رجال آسر.

كما جاء اسم سلمى، الممثلة الشهيرة التي تبين لاحقًا وجود علاقة بالخال، في حديث حسن، وهو ما جعل آسر يذهب لزيارتها ليحذرها من أن الماضي الذي كانت جزء منه قد يُستدعى من جديد، ملمحًا إلى التحقيقات التي يُجريها غازي.

أبطال مسلسل آسر

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، ريم خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009.

قصة مسلسل آسر

تدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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