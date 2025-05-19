صحة البيئة تكثف حملاتها بالمرور على 9 آلاف خزان وسحب 31 ألف عينة بالدقهلية

صرّح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، أن إدارة صحة البيئة بالمديرية تواصل جهودها المكثفة لحماية الصحة العامة وضمان جودة مياه الشرب والخدمات البيئية، من خلال المرور الدوري وسحب العينات والتحقيق الفوري في الشكاوى الواردة من المواطنين، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الأمان البيئي والصحي على مستوى المحافظة.

سحب أكثر من 31,300 عينة مياه شرب

وأضاف أن الإدارة، تحت إشراف الدكتورة آلاء الحديدي، مدير إدارة صحة البيئة، وبقيادة الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية، تمكنت خلال الفترة الأخيرة من تنفيذ خطة شاملة للرقابة البيئية، تم خلالها سحب أكثر من 31,300 عينة مياه شرب من الشبكات ومحطات المياه المرشحة والجوفية وطرود المحطات، ضمن الجهود المستمرة لمراقبة جودة المياه المقدمة للمواطنين.

المرور على ما يقرب من 9,800 خزان مياه

كما شملت الجهود المرور على ما يقرب من 9,800 خزان مياه في المنشآت والمباني العامة، تم خلالها سحب أكثر من 2,600 عينة مياه، وتنفيذ 6,640 عملية تطهير لهذه الخزانات، لضمان سلامة التخزين ونظافة مصادر المياه.

سحب 701 عينة من وحدات الغسيل في المستشفيات

وأشار الدكتور تامر الطنبولي إلى أن الإدارة تولي اهتمامًا خاصًا بمحطات مياه الشرب ووحدات الغسيل الكلوي، حيث تم سحب 701 عينة من وحدات الغسيل في المستشفيات والمنشآت الصحية، إضافة إلى 574 عينة من حمامات السباحة، للتأكد من تطابقها مع معايير الصحة والسلامة.

سحب 1,036 عينة صرف من مواقع مختلفة

وفي إطار الرقابة على الصرف الصحي والصناعي، قامت الإدارة بمتابعة دورية لعدد من محطات المعالجة، وتم سحب 1,036 عينة صرف من مواقع مختلفة، بالتوازي مع فحص ومتابعة 98 شكوى صحية بيئية وردت من المواطنين، وتم التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تنفيذ الجولات الميدانية والتفتيش الفني بشكل دوري

من جهتها، أوضحت الدكتورة آلاء الحديدي أن إدارة صحة البيئة تواصل تنفيذ الجولات الميدانية والتفتيش الفني بشكل دوري، بالتعاون مع إدارات الطب الوقائي ومكاتب الصحة، مؤكدة أن سلامة المياه والرقابة البيئية تمثلان أولوية قصوى في عمل المديرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.