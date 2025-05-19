حبس مسجل خطر بتهمة الاعتداء على شخص بسلاح أبيض في المنيب

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل له معلومات جنائية تعدى على أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت المقطع المتداول، وبالفحص تبين عدم تلقي أي بلاغ رسمي بالواقعة، إلا أن التحريات نجحت في تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث عثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وخلال التحقيق، أقر المتهم أثناء سيره بالمنطقة، اصطدم بأحد الأشخاص دون قصد، مما تسبب في نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها بالتعدي على الآخر بالسلاح الأبيض، ثم غادرا المكان دون تحرير محضر بالواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

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