الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس مسجل خطر بتهمة الاعتداء على شخص بسلاح أبيض في المنيب

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل له معلومات جنائية تعدى على أحد الأشخاص باستخدام سلاح أبيض في منطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت المقطع المتداول، وبالفحص تبين عدم تلقي أي بلاغ رسمي بالواقعة، إلا أن التحريات نجحت في تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث عثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

 

وخلال التحقيق، أقر المتهم أثناء سيره بالمنطقة، اصطدم بأحد الأشخاص دون قصد، مما تسبب في نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها بالتعدي على الآخر بالسلاح الأبيض، ثم غادرا المكان دون تحرير محضر بالواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة الجيزة نيابة الجيزة المنيب الجيزة

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة بـ 4 "توكتوك" بالمنيب
ads

الأكثر قراءة

عقد 5 سنوات، تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

نهى صالح تحتفل بزفافها على رجل أعمال بارز

أحمد دياب يكشف مفاجأة صادمة بشأن قرار إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي

تم رفع السرية عنها، نص وثائق اجتماعات حساسة عقدها مبارك فى أحد فنادق بريطانيا

طقس الغد، نشاط للرياح المحملة بالأتربة وتحذيرات من انخفاض الرؤية

انخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

التحقيق مع حفيدي الدكتورة نوال الدجوي بتهمة سرقة الملايين من شقتها بأكتوبر

كرة السلة، الزمالك يهزم الأهلي في قبل نهائي دوري السوبر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

كشفته برقية الإسكندرية.. الاستيلاء على ملف الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجرجير في المنام وعلاقتها بانتهاء المشاكل والصعوبات

ما حكم الأكل والشرب ناسيا للصائم في غير رمضان؟ رد حاسم من الإفتاء

قولت لمراتي أنت طالق وأنا بهزر معاها؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية