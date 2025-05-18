الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

بعد نفي الشبهة الجنائية، التصريح بدفن جثة طفل غرق في النيل بالحوامدية

مصرع طفل، فيتو
مصرع طفل، فيتو

صرحت نيابة شمال الجيزة بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا في مياه نهر النيل بمدينة الحوامدية، وذلك عقب ورود تقرير تحريات المباحث الذي أكد عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

كانت غرفة عمليات مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بغرق طفل في نهر النيل، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

الطفل سقط في المياه ولم يتمكن من السباحة

وتبين أن الطفل سقط في المياه أثناء لهوه بالقرب من الشاطئ، ولم يتمكن من السباحة، مما أدى إلى غرقه.

وذكر شهود عيان أن الطفل تعرض للغرق بشكل مفاجئ بسبب عدم إجادته السباحة، وهو ما أكدته تحريات رجال المباحث، الذين استمعوا أيضا إلى أقوال أفراد من أسرته ولم يبدوا أية شكوك جنائية.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري الذين تمكنوا من انتشال الجثة، وجرى نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، قبل أن تصدر قرارها بالتصريح بالدفن.

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