الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

تداول 97 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 97000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 659 شاحنة و115 سيارة.

وتصدير 85 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 389 شاحنة و98 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 92000 طن بضائع، 270 شاحنة و17 سيارة. 

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة  السفينة MEGHNAH HOPE علي متنها 55000 طن فوسفات تصدير الي الصين وتغادر ايضا السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس. فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس   وغادرت السفينة MARIA علي متنها 30000 طن فوسفات تصدير الي الهند. 

كما تم تداول 3500 طن بضائع، 285 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين الحسين وأيلة. 

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1295 راكبا بموانيها.

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البحر الأحم المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي هيئة موانئ البحر الاحمر حركة الصادرات

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