انطلاق الموسم الجديد من"هنا الجمهورية الجديدة" على قناة النهار الخميس المقبل

تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج “هنا الجمهورية الجديدة”على شاشة قناة النهار يوم الجمعة المقبل.

ويعرض البرنامج الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءً، من تقديم منى العمدة.

الموسم الجديد

ويناقش الموسم الجديد من البرنامج كيفية الارتقاء بصناعة التطوير العقاري، وزيادة المعروض السكني، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص على مستوى مصر وأيضا العالم العربي، من خلال زيادة عدد المطورين العقاريين المؤهلين، ما يسهم في زيادة الوحدات السكنية المعروضة والارتقاء بجودتها للعميل.

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