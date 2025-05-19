كلب مسعور يعقر طفلين في قنا

أصيب طفلان، اليوم الاثنين، بعقر كلب مسعور بجوار المعهد الديني، في مركز فرشوط، شمال محافظة قنا، وتم نقلهما إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الإخطار بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، يفيد بإصابة طفلين بعقر كلب مسعور في مدينة فرشوط.

وبعد الفحص تبين إصابة تلميذ يبلغ من العمر 9 أعوام، وآخر 13 عامًا، هجم عليهما كلب مسعور وعقرهما في مدينة فرشوط، تم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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