القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في المعرض والمؤتمر الدولي Waterex Expo 2025

شاركت الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجناح مميز فى المعرض والمؤتمر الدولى “ Waterex Expo 2025” لتكنولوجيا البنية التحتية للمياه والصرف وأنظمة الري الحديثة والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمركز مصر للمعارض الدولية بمشاركة العديد من المؤسسات القومية والجهات البحثية وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العاملة في ذلك المجال.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة في كافة الفعاليات التي تعزز دور مصر في تنمية الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانيات والقدرات المتاحة.

مجال تنمية الموارد المائية

واستعرضت الشركة دورها البارز في مجال تنمية الموارد المائية من خلال عرض كافة الأنشطة التي تشارك بها بالتعاون مع مختلف الوزارات والمركز القومي لبحوث المياه ومركز بحوث الصحراء وعدد من الشركات الرائدة.

وضم الجناح العديد من نماذج المشروعات القومية التي نفذتها الشركة مثل مشروع جنوب الوادى بتوشكى ومشروع تنمية الدلتا الجديدة بالضبعة ومشروعات الحماية من مخاطر السيول وإنشاء السدود وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية وتبطين الترع لتنمية وتجميع مصادر المياه لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتعظيم الرقعة الزراعية، فضلًا عن دور الشركة في توطين التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في المشروعات المستقبلية.

الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات

وشهد المعرض على مدار أيامه تنظيم الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات العديد من الفعاليات والندوات والجلسات العلمية بواسطة نخبة من الأساتذة والخبراء والاستشاريين لاستعراض الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في مجابهة التحديات وعرض الجهود المبذولة التي تعزز قدرة الدولة في الحفاظ على مصادر المياه واستدامتها.

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