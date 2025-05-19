تنطلق يوليو المقبل، بدء التسجيل في دورة الدراسات السينمائية بقصر السينما

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عن فتح باب المشاركة في دورة في الدراسات السينمائية الحرة بقصر ثقافة السينما بجاردن سيتي، من المقرر أن تنطلق في 6 يوليو المقبل، ضمن برامج وزارة الثقافة.

ينفذ برنامج الدورة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويشمل محاضرات متخصصة في مجالات "السيناريو، التصوير، المونتاج، والإخراج".

دورة الدراسات السينمائية

وتستمر الدورة التدريبية لمدة ثلاثة أشهر، ويحاضر بها نخبة من السينمائيين المتخصصين والنقاد، منهم: د. أشرف محمد، د. مختار يونس، طارق الشناوي، د. يسرى المناديلي، فخر الدين نجيدة، حسام المحفوظي، زايد نايف، عادل عوض، شادي العناني، وماجد الباشا.

ويتاح للراغبين في المشاركة والتسجيل سداد جزء من الرسوم وحتى تاريخ انعقاد الدورة، وتتوفر استمارات الاشتراك بمقر القصر.

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