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طقس الغد، نشاط للرياح المحملة بالأتربة وتحذيرات من انخفاض الرؤية

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب البلاد والصحراء الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين، تحذير من الشبورة على هذه الطرق

حالة الطقس غدا الثلاثاء 20- 05- 2025 في محافظة الفيوم

 

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدا، ويسود  طقس  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. 


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. 

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

 

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى:  18

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 24

درجة الحرارة الصغرى: 17

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 25

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 21

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة الصغرى: 28 

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