الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 653 حكما قضائيا

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بـالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ورود وأناشيد وفرحة، استقبال مهيب لحجاج القرعة في المدينة المنورة (صور)

إخماد حريق التهم محتويات مصنع أسمدة بمنطقة التبين

حملة أمنية في أسوان

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 5 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".
 

كما تم تنفيذ 653 حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النارية المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام المتاجرين في المواد المخدرة حملة أمنية فى أسوان جلب مواد مخدرة تنفيذ الأحكام مديرية أمن أسوان قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

ورود وأناشيد وفرحة، استقبال مهيب لحجاج القرعة في المدينة المنورة (صور)

إخماد حريق التهم محتويات مصنع أسمدة بمنطقة التبين

الحكم بالإعدام شنقا بحق 3 أشخاص والمشدد لـ آخر فى أسيوط

رئيس بعثة الحج الرسمية: تفويج 1000 حاج من المدينة المنورة إلى مكة

كشف ملابسات فيديو إطلاق نار على أحد الأشخاص داخل مقهى بالقاهرة وضبط الجناة

الأمن يكشف لغز تغيب طالب عن منزله بالهرم

الحصيلة 4 مصابين، القبض على طرفي مشاجرة في المطرية

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 10 ملايين جنيه

ads

الأكثر قراءة

عقد 5 سنوات، تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

تم رفع السرية عنها، نص وثائق اجتماعات حساسة عقدها مبارك فى أحد فنادق بريطانيا

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم

رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

كرة السلة، الزمالك يهزم الأهلي في قبل نهائي دوري السوبر

وليد دعبس: قرارات رابطة الأندية نهائية ولا تأجيل لمباراة بيراميدز وسيراميكا

تقرير فاضح بشأن السدود في إثيوبيا، حكومة أديس أبابا أنفقت المال لحجز المياه فقط

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى السوبر ماركت اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 19-5-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

كشفته برقية الإسكندرية.. الاستيلاء على ملف الجاسوس إيلى كوهين من سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأكل والشرب ناسيا للصائم في غير رمضان؟ رد حاسم من الإفتاء

خالد الجندي: يجوز الإحرام من جدة توافقا مع مقتضيات العصر

بالأحاديث الصحيحة، فضل المسجد النبوي على سائر المساجد وقصة بنائه

المزيد
الجريدة الرسمية