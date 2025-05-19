البترول تعتمد الموازنة الاستثمارية للشركة الفرعونية للعام المالي 2025/2026

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، التزام الدولة تجاه شركائها الأجانب فى أنشطة ومجالات صناعة البترول والغاز، وهو ما يُعد رسالة واضحة على التقدير الكامل للشراكة ودعم استمرارية العمل بروح الفريق الواحد، والتعاون الكامل الذي يحقق مصالح كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن الجهود المبذولة من أجل زيادة الإنتاج ساهمت في تحقيق درجة من الاستقرار، معربا عن تطلعه لتحقيق خطوات واضحة نحو تعزيز الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية أعمال اجتماع الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة العام المالي 2024/2025 خلال الفترة من يوليو 24 حتى مارس 25 ومناقشة الخطة المقترحة للعام المالي 2025/2026.

رفع معدلات الإنتاج وضمان استدامته

وأوضح بدوي أهمية بحث جميع الإمكانات الفنية والتشغيلية التي قد تسهم في رفع معدلات الإنتاج وضمان استدامته، مشيدا بأداء فرق العمل فيما يخص مجالات السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أنهم يستحقون كل التقدير لما يبذلونه من جهود على مدار الساعة، في مواقع العمل سواء في الحقول أو المنشآت.

وأعرب المهندس كريم بدوى عن امتنانه للتقدم فى اعمال تسهيلات حقل “حابي”، مؤكدًا على أهمية بقاء التركيز على الأولويات الفنية والتنفيذية، كما شدد على ضرورة العمل الجماعي التكاملي نحو هدف مشترك، وأنه يجب وضع تصور واضح لما نريد تحقيقه خلال العامين المقبلين، مع تحديد مسؤوليات كل طرف بوضوح – من الشركاء إلى هيئة البترول وشركة ايجاس.

تقليل عمليات حرق غاز الشعلة

ومن جانبه أشاد فرانشيسكو جاسبارى رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إينى الإيطالية فى مصر بالأداء المتميز والجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الشركة وفريق العمل في مختلف أنشطة الامتياز، مثمنًا التزامهم المستمر بأعلى معايير السلامة والجودة التشغيلية.

وأكد فرانشيسكو على التقدم الملحوظ الذي حققته الشركة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، مشيرًا إلى الإجراءات الفعالة المتخذة لتقليل عمليات حرق غاز الشعلة والسعي الجاد نحو تحقيق هدف “صفر حرق”، إلى جانب الحد من انبعاثات غاز الميثان بما يتماشى مع الالتزامات البيئية لمصر.

وأثنى على اعتماد الشركة الفرعونية لنهج تعاوني في إدارة انبعاثات الاستكشاف والإنتاج، واستفادتها من خبرات شركتي اينى وبى وبى، وذلك ضمن إطار الشراكات الدولية مثل مبادرة “شراكة النفط والغاز لخفض انبعاثات الميثان”، ما يعكس انفتاح الشركة على تبادل المعرفة وتعزيز الكفاءات الفنية في هذا المجال الحيوي.

وفي ختام كلمته، أكد فرانشيسكو على التزام شركة إيوك بمواصلة دعم الشركة الفرعونية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وضمان استدامة العمليات بما يتماشى مع الممارسات الدولية في صناعة البترول والغاز.

33 مليون ساعة عمل بدون إصابات

فيما أعرب المهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي لشركة بى بى في مصر عن تقديره العميق لجهود الشركة الفرعونية للبترول، مشيدًا بالتركيز المستمر على معايير السلامة، وتحقيقها أكثر من 33 مليون ساعة عمل دون تسجيل أي حادث أو واقعة من الفئة الأولى في السلامة التشغيلية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس التزامًا قويًا بثقافة السلامة والحرص على صحة العاملين.

ووجّه شاهين الشكر إلى فريق الإنتاج بالشركة على جهودهم المستمرة في تحسين وضبط ضغوط منظومة الإنتاج، موكدا على أهمية استغلال الإمكانات الحالية بعيدًا باستخدام التسهيلات المتاحة لدى الشركة أو من خلال التعاون مع الشركاء.

وفي ختام كلمته، توجّه المهندس وائل شاهين بالشكر إلى وزارة البترول والثروة المعدنية ومجلس الإدارة التنفيذي لهيئة البترول على موافقتهم على تمديد عقد تنمية حقل“حابي” لمدة خمس سنوات، مؤكدًا أن الخطوة التالية تتمثل في الانتهاء من الإجراءات الرسمية لضمان البدء الفوري في تنفيذ خطة الحفر وفق الجدول الزمني المستهدف.

تحقيق 117% من إجمالي الخطة الإنتاجية

وخلال الجمعية استعرض المهندس حسام زكي رئيس الشركة الفرعونية للبترول أهم مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2024/2025 حتى نهاية مارس 2025، كما استعرض الموازنة المعدلة للعام المالي 2024/2025 والموازنة التخطيطية لعام 2025/2026 للشركة الفرعونية للبترول والشركات التابعة.

وأوضح المهندس حسام زكي أن الشركة نجحت في تحقيق 117% من إجمالي الخطة الإنتاجية المعتمدة بمتوسط معدلات إنتاج يومي بلغ 76.28 ألف برميل مكافئ، على الرغم من التحديات التي تواجه الشركة والتي تشمل التناقص الطبيعي للمخزون بالآبار وحاجتها لأعمال الصيانة وانخفاض الضغوط بالآبار القديمة لحقول حابي وتورت إلا أن الشركة نجحت في مواصلة الإنتاج منها وتحقيق وفر في تكلفة الإنتاج

حيث نجحت الفرعونية في تحقيق معدلات إنتاج يومية 388 مليون قدم مكعب غاز يوميًا تتجاوز المخطط بنسبة تحقيق بلغت 115%. كما بلغ معدل الإنتاج من المتكثفات 9370 برميل يوميًا بنسبة تحقيق بلغت 132% من الخطة، لافتًا إلى أن الشركة أتمت في مجال البحث والاستكشاف معالجة البيانات السيزمية ثلاثية الأبعاد المكتسبة حديثًا باستخدام تقنية OBN المتقدمة لمساحة 250 كيلومتر مربع، وتشير التقديرات المبدئية إلى فرص استكشافية هامة في خزان طبقات الألوجوسين O85 وO83 تقدر تصل الى 1.5 ترليون قدم مكعب من الغاز.

ويجري حاليًا تحليل ومعالجة البيانات لتقييم الفرص الاستكشافية لطبقات حقل أتول العميقة للبدء في إعداد مخطط حفر بئر استكشافية في الطبقات العميقة.

وأضاف أن الأداء الإيجابي للشركة الفرعونية في مجال الصحة والسلامة المهنية أثمرت عن تحقيق إجمالي 33.7 مليون ساعة عمل آمنة بدون إصابات أو حوادث كبرى منذ عام 2015؛ منها 1.6 مليون ساعة خلال العام المالي الحالي.

كما حافظت الشركة على شهادات الجودة في مجال إدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO45001)، وإدارة البيئة (ISO14001)، وإدارة الطاقة ISO50001)).

هذا الى جانب خفض غاز الشعلة عند أدنى مستوياته (0.8 مليون قدم مكعب يوميًا) منذ 2018 نتيجة مشروع تحويل غاز الشعلة من وحدة معالجة المكثفات (CSP) إلى تسهيلات الإنتاج والذي أدى لاستعادة 200 مليون قدم مكعب قياسي إضافي سنويًا من مشتقات الغاز الطبيعي وتقليل الانبعاثات البيئية الضارة بما يكافئ 19 ألف طن سنويًا من غاز ثاني أكسيد الكربون.

كما نجحت الشركة في تركيب خلايا شمسية في المبنى الرئيسي لترشيد استهلاك الطاقة قادرة على توليد 65 ميجاوات ٨ساعة سنويًا، مما يوفر ما يعادل 6000 لتر من الديزل سنويًا ويقلل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة بما يكافئ 40 طن سنويًا.

التحول الرقمي والأمن السيبراني

وعلى صعيد التحول الرقمي والأمن السيبراني، أوضح أن الشركة حافظت على شهادة الجودة لنظم إدارة أمن المعلومات (ISO27001) مع الإلتزام بتطوير البنية التحتية الداعمة للأمن السيبراني لتصل درجة جهوزيتها الى 95% خلال 24/25.

كما تلتزم الشركة بتطوير الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق نظم التشغيل الإلكترونية (ERP Systems) في كافة القطاعات (الموارد البشرية والمالية والمشتريات وإدارة المخزون والصيانة) مما يعزز تكامل البيانات والعمليات أوتوماتيكيًا على كافة المستويات ويدعم إتخاذ القرار وتخطيط إدارة الموارد بكفاءة وفاعلية.

هذا بالإضافة إلى استمرار حرص الشركة على المساهمة في الخدمات المجتمعية من خلال تقديم التدريب النظري والعملي لـ 79 طالبًا من مدرسة ظهر الفنية التطبيقية.

حضر أعمال الجمعية المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونوابهما للإنتاج والاستكشاف والمالية والجيولوجى علاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على البيئة والسلامة والصحة المهنية وكفاءة الطاقة والمهندس ايهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ومحمد وسام مدير عام شئون الغاز بالوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.