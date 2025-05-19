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خطوة بخطوة، رفعت فياض يكشف إجراءات التقديم لرياض الأطفال والابتدائية (فيديو)

الكاتب الصحفي رفعت
الكاتب الصحفي رفعت فياض، فيتو
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تقديم رياض الأطفال والابتدائية، كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، الإجراءات الخاصة بالتقديم لرياض الأطفال والابتدائية.

 

أوراق يجب تقديمها عند الالتحاق برياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية

وقال رفعت فياض خلال تصريحات للتليفزيون المصري: "الملف المفترض أن يتم تقديمه للطفل للالتحاق بـرياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية يشمل شهادة ميلاد الطفل ومقر السكن لكي يكون تابعا للإدارة التعليمية التابع لها سكن الطفل".

وأضاف: "لن يتم قبول ملف الطالب حال قدم في إدارة تعليمية لا يتبع لها وفقا لمحل السكن، وبالتالي يجب تقديم الملف للمدرسة الأقرب للطفل في محيط الإدارة التعليمية التابع لها مقر سكنه".

3 رغبات للالتحاق برياض الأطفال والمدارس الابتدائية

ولفت: "كل ولي أمر يختار لطفله 3 رغبات أو 3 مدارس ويختار الأقرب أولا، وإذا لم يقبل في الأولى قد يقبل في الثانية أو الثالثة".

وأشار: "بالنسبة للمدارس الرسمية للغات يتم التقدم لها من سن 4 سنوات ويتم قبوله في المدرسة حسب الكثافة وفي المحافظات المكتظة يكون القبول من عمر 5 سنوات".

ولفت إلى أنه "عندما يتقدم ولي الأمر ويسجل بيانات طفله عبر تطبيق وزارة التربية والتعليم بعد فترة ستعلن النتائج وسيعرف أن ابنه تم قبوله في المدرسة، وبعدها يذهب للمدرسة ويسلم كل الأوراق الخاصة بنجله ورقم بطاقة ولي الأمر".

وأشار إلى أنه إذا كان ولي الأمر جاهلا بالنواحي الإلكترونية يمكنه الذهاب لوحدة المعلومات بالمدرسة حتى يتم مساعدة نجله في رفع البيانات إلكترونيا، والمدارس كلها استكملت إمكانيات الدخول إلكترونيا.
 

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