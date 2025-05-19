الزمالك يضع الرتوش الأخيرة على هذه الصفقة

كشفت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك أن الإدارة اقتربت من حسم التعاقد مع محمد أشرف بن شرقي، جناح غزل المحلة، بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي مع إدارة ناديه حول تفاصيل الصفقة.

ووفقًا للمصادر، فإن مسؤولي الزمالك أنهوا الجزء الأكبر من المفاوضات، ويتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة المتعلقة ببنود التعاقد والحوافز الإضافية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة.

وأضافت المصادر أن الجهاز الفني أبدى إعجابه الكبير بمستوى اللاعب، وطلب سرعة ضمه لتدعيم الخط الأمامي، خاصة في ظل بحث الفريق عن عناصر هجومية مميزة قادرة على صناعة الفارق.

وكان محمد أشرف قد لفت الأنظار هذا الموسم مع غزل المحلة بأدائه المهاري وسرعته في التحول الهجومي، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية، إلا أن الزمالك نجح في حسم السباق لصالحه بعد مفاوضات مكثفة.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال أيام، على أن ينضم لتدريبات الفريق عقب التوقيع الرسمي مباشرة.

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