حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة الدفاع والأمن القومي برئاسة طارق سلام

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة الدفاع والأمن القومي، وذلك ضمن خطته التنظيمية لتعزيز البنية الأمنية للحزب ومواكبة التحديات الوطنية والإقليمية الراهنة.



طارق سلام أمينًا للأمانة

وقد تم اختيار الفريق طارق سلام أمينًا للأمانة، لما له من خلفية وخبرة كبيرة في المجالات الأمنية والاستراتيجية.

وشمل التشكيل الجديد تعيين عدد من الأمناء المساعدين، وهم:

• محمد الألفي

• فهمي هيكل

• جمال عبدالعال

• أيمن شاكر

• صلاح جمبلاط

• محمد مندور

كما ضمت الأمانة المركزية للأمانة عددًا من الكفاءات المتخصصة في مجالات الأمن والدفاع، وهم:

• حاتم باشات

• هاني عبداللطيف

• ندى رضا

• حمزة درويش

• محمد أبو النصر

• حنان منيب

• مروة حلمي

• محمد صلاح

• سليمان شتا

• أحمد عبدالله

• الشيماء أبو الوفا



ويأتي هذا التشكيل ليؤكد حرص حزب الجبهة الوطنية على دعم ملف الأمن القومي والدفاع، من خلال كوادر وطنية مؤهلة تسهم في تحقيق رؤية الحزب في ترسيخ الأمن والاستقرار

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