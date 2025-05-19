دماء الغيرة المحرّمة، سهرة حمراء تنتهي بجريمة بشعة في أكتوبر

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة مع عاطل يبلغ من العمر 30 عاما، متهم بقتل عشيقته، ربة منزل تبلغ من العمر 28 عاما، داخل شقتها بمدينة أكتوبر، بعد أن هشم رأسها بوحشية باستخدام أداة حديدية، وقطع أذنها اليمنى، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وبحسب ما كشفت عنه التحريات واعترافات المتهم أمام جهات التحقيق، فإن علاقة غير شرعية كانت تربطه بالمجني عليها قبل زواجها، واستمرت بعد زواجها، حيث اعتاد زيارتها في شقتها أثناء غياب زوجها لـ"ممارسة الرذيلة"، حسب وصفه.

وأوضح المتهم في اعترافاته: "كنت بحبها من زمان، وكنا على علاقة من قبل ما تتجوز، ولما اتجوزت، فضلت أروح لها وهي لوحدها في البيت.. كنا بنتقابل كل فترة.. وأنا اللي كنت بصرف عليها."

في ليلة الجريمة، اجتمع العشيقان داخل الشقة، حيث قضيا سهرة حمراء، إلا أن الأمور انقلبت فجأة، حين قامت المجني عليها بتفتيش هاتفه المحمول، لتكتشف وجود علاقات ومحادثات بينه وبين نساء أخريات، ما أشعل نيران الغيرة في قلبها.

وأضاف المتهم في اعترافه: "مسكت تليفوني وشافت محادثات بيني وبين بنات، قامت شتمتني وضربتني، وأنا اتجننت، مسكت سيخ حديد وضربتها على دماغها كذا مرة، لحد ما وقعت، وبعد كده ضربتها تاني لحد ما قطعت ودنها، وسِبتها ومشيت."

البداية كانت ببلاغ ورد إلى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، من المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها على يد زوج.

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