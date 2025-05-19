الإثنين 19 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

دماء الغيرة المحرّمة، سهرة حمراء تنتهي بجريمة بشعة في أكتوبر

حبس المتهم
حبس المتهم

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة مع عاطل يبلغ من العمر 30 عاما، متهم بقتل عشيقته، ربة منزل تبلغ من العمر 28 عاما، داخل شقتها بمدينة أكتوبر، بعد أن هشم رأسها بوحشية باستخدام أداة حديدية، وقطع أذنها اليمنى، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وبحسب ما كشفت عنه التحريات واعترافات المتهم أمام جهات التحقيق، فإن علاقة غير شرعية كانت تربطه بالمجني عليها قبل زواجها، واستمرت بعد زواجها، حيث اعتاد زيارتها في شقتها أثناء غياب زوجها لـ"ممارسة الرذيلة"، حسب وصفه.

 

وأوضح المتهم في اعترافاته: "كنت بحبها من زمان، وكنا على علاقة من قبل ما تتجوز، ولما اتجوزت، فضلت أروح لها وهي لوحدها في البيت.. كنا بنتقابل كل فترة.. وأنا اللي كنت بصرف عليها."

 

في ليلة الجريمة، اجتمع العشيقان داخل الشقة، حيث قضيا سهرة حمراء، إلا أن الأمور انقلبت فجأة، حين قامت المجني عليها بتفتيش هاتفه المحمول، لتكتشف وجود علاقات ومحادثات بينه وبين نساء أخريات، ما أشعل نيران الغيرة في قلبها.

 

وأضاف المتهم في اعترافه: "مسكت تليفوني وشافت محادثات بيني وبين بنات، قامت شتمتني وضربتني، وأنا اتجننت، مسكت سيخ حديد وضربتها على دماغها كذا مرة، لحد ما وقعت، وبعد كده ضربتها تاني لحد ما قطعت ودنها، وسِبتها ومشيت."

 

البداية كانت ببلاغ ورد إلى اللواء هاني شعراوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، من المقدم محمد داود، رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر، يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها على يد زوج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على جثة سيدة العثور علي جثه نيابة الجيزة

مواد متعلقة

سائق طعن صديقه بالشيخ زايد: هو اللي استفزني
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني عن واقعة سرقة نوال الدجوي: حجم المسروقات المبلغ عنه لا يتطابق مع ما تم تداوله

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا اليوم

رائدة التعليم الخاص في مصر، من هي نوال الدجوي بعد واقعة سرقتها؟

المتحدث العسكرى: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

نص أقوال نوال الدجوي في سرقة مسكنها، الحرامي غير الأرقام السرية للخزائن

عقد 5 سنوات، تفاصيل مفاوضات بيراميدز مع طاهر أبو زيد لتولي رئاسة النادي

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين اليوم

بعد واقعة سرقة نوال الدجوي.. كم تبلغ مصروفات جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب؟

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار منتجات القصدير اليوم الإثنين

سعر السكر اليوم الإثنين 19-5-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

النظام الجديد في اختبارات القدرات بالجامعات بتنسيق 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل زيارة المسجد النبوي واجبة في الحج؟ وما هو الوقت المختار لها؟

خالد الجندي: الحجاب لم يُفرض إلا لحماية المرأة وتكريمها (فيديو)

تفسير رؤية جواز السفر في المنام وعلاقتها بالسعادة والرزق الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية