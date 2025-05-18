الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

عين شمس تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة Vidzeme بدولة لاتفيا

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبلت جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، وفدًا من جامعة Vidzeme University of Applied Sciences بدولة لاتفيا،  وذلك في إطار خطة جامعة عين شمس الإستراتيجية للتدويل وتبادل الخبرات مع الجامعات الأجنبية والتي يسعى قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي لتحقيقها. 

الاستراتيجية للتدويل وتبادل الخبرات مع الجامعات الأجنبية

ضم الوفد كلًا من د. كريستابس فيلزينبيرغس، رئيس برنامج ماجستير هندسة الأمن السيبراني، د. لوريس تاوب، مهندس برمجة، محاضر في كلية الهندسة لمادة النمذجة ثلاثية الأبعاد في برنامج Blender، م. ليندا لانسير، مهندسة طبية وباحثة في معهد النظم الاجتماعية التقنية ومحاضرة في تقنيات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي، د.إينيس بابيرز، رئيسة مجموعة الاتصالات في قسم التسويق والاتصالات بالجامعة، د. إدموندز جانسونز، رئيس برنامج ماجستير "الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي" وأ. كاترينا جريجورييفا، منسقة برنامج إيراسموس+ الدولي لشؤون تنقل الموظفين بالجامعة.

وقد تولي تنسيق الزيارة وإدارة النقاشات من جامعة عين شمس كل من الدكتورة نهى الرافعي، منسقة الجامعة لبرنامج "+Erasmus" ونائب مدير إدارة المنح والمشروعات والدكتور عزيز شاكر، نائب منسق البرنامج ومسؤول متابعة المشروعات بمكتب المنح.

وقد امتدت الزيارة لمدة أسبوع قام خلالها الوفد بلقاء السادة عمداء ومسئولي ومنسقي العديد من الكليات والمراكز ومنها: قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الإعلام، كلية الهندسة، مستشفيات جامعة عين شمس والمستشفى الافتراضي، مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات ومركز الابتكار وريادة الاعمال ومتحف الزعفران والعديد من المعامل الخاصة بالأمن السيبراني والواقع الافتراضي وإعادة التأهيل.

وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون الأكاديمي وتعزيز الشراكات الدولية، خاصة في مجالات التبادل الطلابي، والتدريب المشترك، وتطوير البرامج الأكاديمية الدولية وقد تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات الهامة لتدعيم التعاون بين الجامعتين في مجالات الابتكار الرقمي والتعليم التفاعلي والأمن السيبراني وإعادة التأهيل والتسويق.

كما قدم الوفد العديد من المحاضرات الخاصة بتلك الموضوعات وتم استعراض خبرات الجانب الأوروبي في تلك المجالات.

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