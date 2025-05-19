الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس 5 متهمين متورطين في جرائم نصب وابتزاز إلكتروني

حبس المتهم
حبس المتهم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح العمرانية، تجديد حبس 5 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتورط في جرائم نصب وابتزاز إلكتروني عبر تطبيق خاص بمنح "القروض السريعة"، متاح على إحدى المنصات الإلكترونية.

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أحد المواطنين إلى إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بوزارة الداخلية، يفيد بتعرضه لعملية ابتزاز من قبل مسئولي التطبيق.

 وأوضح في بلاغه أن أحد القائمين على التطبيق أرسل إليه مبلغ 715 جنيهًا من محفظة إلكترونية، ثم تواصل مع أحد أقاربه برسائل تهديد وإساءة، لإجباره على سداد مبلغ 1500 جنيه بزعم أنها رسوم قرض.

 

وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الخمسة، وتبين أن التطبيق يعتمد على منح قروض قصيرة الأجل عبر تحميله من متجر "جوجل بلاي" لأجهزة أندرويد فقط. 

 

ويتطلب التطبيق من المستخدمين الموافقة على أذونات واسعة تشمل الوصول إلى الكاميرا، الموقع الجغرافي، الرسائل النصية، وجهات الاتصال، والتطبيقات المثبتة على الهاتف، ولا يعمل بدونه.

 

وبمجرد التفعيل وطلب القرض، يُطلب من المستخدم إرسال صورة شخصية فورية، وصورة من وجهي بطاقة الرقم القومي، على أن تكون فترة السداد القصوى 7 أيام فقط. وفي حال عدم السداد، يبدأ القائمون على التطبيق في تهديد الضحية بنشر صوره وبياناته الشخصية مصحوبة بعبارات مسيئة إلى جميع جهات اتصاله، في محاولة للضغط عليه لدفع الأموال المطلوبة.

 

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قاضي المعارضات بمحكمة جنح العمرانية العمرانية مكافحة جرائم الحاسبات الداخلية جرائم نصب وابتزاز

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