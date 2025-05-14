هددها بنشر صور على تطبيق بوتيم، الحبس سنة لعامل بتهمة ابتزاز سيدة في قنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى جنح برئاسة المستشار محمود عبد الكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وحسام عبد الباسط، وحضور أحمد الأحمدي، وكيل النيابة وأمانة سر مدحت يوسف الهواري، وجاد خلف النجار بحبس عامل سنة مع الشغل وغرامة مالية 20 ألف و3 آلاف لوقف عقوبة التنفيذ بتهمة تهديد سيدة بنشر فيديوهات وصور خاصة بها خلال محادثتها لزوجها على تطبيق بوتيم Botim في مركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

وترجع بداية القضية إلى شهر ديسمبر من عام 2023 عندما أرسل المتهم م، مقيم شارع التحرير مركز نجع حمادي، صورًا خاصة بسيدة خلال محادثتها لزوجها ويهددها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب وفيس بوك.

حررت المجني عليها محضرًا في قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية أمن قنا دون علمها بهوية المتهم وأنه أرسل لها فيديوهات وصور خلال محادثتها لزوجها عندما كان مسافرًا خارج مصر، وأيضًا أرسلهم إلى زوجها على تطبيق بوتيم Botim، وأنه سوف يقوم بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مما سبب لهما أضرار نفسية ومادية جسيمة.

وبعد تكثيف التحريات تبين أن الصور والفيديوهات تم سرقتها من هاتف زوجها خلال عمله مع خارج مصر واستغل المتهم ذلك وهدد بها المجني عليها بنشر صور إباحية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم تحديد المتهم وكشف هويته والقبض عليه وإحالة القضية إلى المحكمة الإقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الإبتدائية الأولى جنح والتي قضت بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مالية 20 ألف جنيه و3 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة.

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