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حوادث

التحريات: السرعة الزائدة وراء مصرع شخص دهسا تحت عجلات ميكروباص بالتجمع

السرعة الزائدة وراء
السرعة الزائدة وراء مصرع شخص دهسا تحت عجلات ميكروباص بالتجمع

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث الجنائية حول قائد سيارة ميكروباص دهس شخصا أسفل عجلات السيارة بمنطقة التجمع الخامس .

وأوضحت التحريات، أن السرعة الزائدة السبب وراء الحادث، علي الرغم من وجود إشارات مرورية تحذر من تجاوز السرعة الحد المسموح به.

 

مصرع شخص صدمته سيارة بالتجمع الخامس 

 وكان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم أسفر عن مصرع شخص بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه حال سير (أحد الأشخاص) بمحل البلاغ، اصطدمت به سيارة "ميكروباص" ولاذ قائدها بالفرار، ونتج عن ذلك إصابته بعدة كسور وجروح أودت بحياته، وبسؤال شقيق المتوفى أيد ما سبق.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة".

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

 

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