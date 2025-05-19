تموين الإسكندرية تضع خطة من ٤ محاور لاستقبال عيد الأضحى المبارك

استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

حيث تم اعتماد خطة عمل مسبقة تسير فى عدة اتجاهات بالتوازى فى جميع القطاع التموينى الاتجاه الأول الحملات الرقابية على الأنشطة التموينية والأسواق وخاصة محلات الجزارة الطازجة ومحلات اللحوم المجمدة وثلاجات حفظ اللحوم حيث تكثف المديرية حملاتها الفجرية والصباحية والمسائية للمرور والتفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والأسواق وغيرها وذلك لضبط أداء القطاع التموينى بالمحافظة

بينما الاتجاه الثانى هو تأمين أرصدة المخابز البلدية المدعمة من الدقيق البلدى أثناء اجازة العيد وكذلك تكثيف الحملات الرقابية عليها لضمان انتاج خبز بلدى دعم مطابق المواصفات الفنية التى اقرتها الوزارة من أوزان وجودة مواصفات

بينما الاتجاه الثالث هو فروع شركة الاسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وهى المنافذ الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والتى تعرض جميع السلع الغذائية الأساسية والغير اساسية من اللحوم م الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والبيض والأجبان والأرز والمكرونات والزيوت والسمن والسكر والشاى والصلصة والدقيق والخضر والفاكهة وغيرها

والمحور الرابع هو توفير اللحوم بكافة انواعها وحوكمة الأسعار فى الاسواق من خلال طرح اللحوم فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية حيث نستعرض أسعار اللحوم بجميع أنواعها والتى تعرض بفروع المجمعات الاستهلاكية وهى كالآتى:

لحوم شمبرى سودانى سعر الكجم ٢٨٥ جنيها، ولحوم جاموسى طازجة سعر الكجم ٣٣٥ جنيها، ولحوم مجمدة هندى قطع ومفروم سعر الكجم ٢٢٠ كجم، ولحوم ضأن نعاج طازجة سعر الكجم ٣٣٠ جنيها، لحوم ضأن ذكور شاش أوروجواي سعر الكجم ٣٩٠ كجم، ودواجن مجمدة برازيلى سعر الكجم ١١٠ جنيهات، وبط العابد سعر الكجم ١٢٠ جنيها، وصدور ووراك بط العابد سعر الكجم ١١٨ جنيها

والاتجاه الرابع البقالين التموينيين ومنافذ مشروع جمعيتي ومتابعة العمل أثناء اجازة العيد لتقديم خدمات صرف المقررات التموينية وفروق نقاط الخبز للمواطنين

الاتجاه الخامس أسواق اليوم الواحد والتى أصبحت ركيزة أساسية لحوكمة الأسعار بالأسواق حيث تشهد هذه الأسواق تخفيضات بأسعار السلع تصل إلى ٣٠% مع جودة المعروضات وتنوعها مع استمرار التخفيضات وثقة المواطنين بها وزيادة التردد عليها وعرضها لحوم بلدية تتراوح الأسعار من ٢٨٠ جنبها إلى ٣٢٠ جنيها للكجم

والاتجاه السادس توفير اسطوانات البوتاجاز سواء بالمستودعات او من خلال سيارات التوزيع التى تجوب أنحاء المحافظة ليلا ونهارا

والاتجاه السابع هو المرور على محطات تموين السيارات بصفة دورية لضمان عدم وجود أى تكدسات وتوافر المواد البترولية والاعلان عن أسعارها

والاتجاه الثامن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية بقيادة السيد وكيل الوزارة كما تشكلت غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية فرعية لمتابعة الموقف التموينى بانحاء المحافظة

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