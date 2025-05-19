الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة سرقة مواطن بالإكراه في البساتين

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه وتحت تهديد السلاح بمنطقة البساتين.

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له تهمة السرقة بالاكراه وحيازة سلاح أبيض مطواة.

وكان قسم شرطة البساتين تلقي بلاغا من مواطن يفيد سرقته وإصابته اثناء سيره باحد الشوارع في منطقة البساتين، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم وبحوزته سلاح أبيض مطواه ومبلغ مالي وهاتفين محمول.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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