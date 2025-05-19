السجن 3 سنوات لعاطل في حيازة المخدرات بقنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 3 سنوات، بتهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري وطلقات بدون ترخيص، في نطاق مركز نجع حمادي بمحافظة قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتعود أحداث الواقعة إلى 2 يناير 2025، عندما أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن قيام المتهم الأمير ع. ا، 32 عامًا، بحيازة كمية من جوهر الحشيش المخدر، بقصد الاتجار، دون تصريح قانوني، فضلًا عن ضبطه وبحوزته سلاح ناري غير مرخص وطلقة نارية.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم اتهامات بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، إلى جانب حيازة سلاح ناري وذخيرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

ونظرت المحكمة القضية التي حملت رقم 2246 لسنة 2025 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 130 لسنة 2025 كلي قنا، وأصدرت حكمها بالسجن لمدة 3 سنوات على المتهم، في إطار جهود الدولة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة.

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