في عيد ميلاده، أدوار لا تُنسى في مسيرة مصطفى شعبان

يمتلك مصطفى شعبان نكهة فنية خاصة، منحته مكانة فريدة في قلوب الجمهور، فهو من جيل استطاع أن يفرض نفسه بقوة موهبته على المشهد الفني في مصر والعالم العربي خلال العقدين الأخيرين.

تنوعت أدوار مصطفى شعبان بين السينما والدراما التليفزيونية، وترك بصمة لا تُنسى في كل عمل شارك فيه، ليصبح واحدًا من نجوم الصف الأول الذين ينتظر الجمهور أعمالهم بشغف.

وفي مثل يومنا هذا 19 مايو من عام 1970 ولد مصطفى شعبان، وفي يوم ميلاده نستعرض أدوارا تمثل علامات فارقة في مشواره الفني، وكان لها أثر كبير في صعود نجمه، وتثبيت أقدامه كممثل من أهم ممثلي الوطن العربي.

سعيد في “عائلة الحاج متولي”

في بداية مشواره وبالتحديد عام 2001، جاءت مصطفى شعبان الفرصة الذهبية أمام النجم الكبير نور الشريف في مسلسل عائلة الحاج متولي، حين جسد شخصية “سعيد” الابن البار، الذي نشأ في كنف زوجة أبيه بعد وفاة والدته.

ولقد أكسبته هذه التجربة ثقة كبيرة في نفسه، خاصة بعد الدعم الذي وجده من نور الشريف، والذي كان بمثابة أستاذ وقدوة له في بداياته.

ضابط المخابرات في “مافيا”

جاء فيلم مافيا عام 2002 ليضع مصطفى شعبان في تحد مختلف تمامًا، إذ جسد شخصية ضابط مخابرات صلب يشرف على تدريب بطل العمل “أحمد السقا”، ضمن أجواء من الأكشن والتشويق، ولقد حقق الفيلم نجاحًا جماهيريًا هائلًا، وما زال الجمهور يتذكره حتى اليوم.

عمرو في العميل 1001

ومن الأدوار التي كشفت عن جانب جديد في موهبة مصطفى شعبان، كان تجسيده لشخصية “عمرو” في مسلسل العميل 1001 عام 2005، حيث لعب دور جاسوس مصري يعمل في مهمة وطنية حساسة داخل إسرائيل، متقمصًا هوية مزيفة، ويعيش صراعات نفسية بين واجبه الوطني وعلاقاته المتشابكة، ولقد أبدع مصطفى في تقديم الشخصية.

فارس النساء في “الزوجة الرابعة”

أما النقلة الكبرى في مشواره الفني فجاءت مع مسلسل الزوجة الرابعة الذي قُدم عام 2012 وجسد فيه شخصية الحاج فواز، والعمل ما زال حاضرًا في ذاكرة الجمهور، بفضل خفة ظل مصطفى و”الإفيهات" التي كان يلقيها وظلت ساكنة في ذاكرة الجمهور.

سفينة في “ملوك الجدعنة”

في رمضان 2021، قدم مصطفى شعبان شخصية “سفينة” في مسلسل ملوك الجدعنة، وهو العمل الذي شهد تقديم ثنائية ناجحة مع النجم عمرو سعد، ونجحت “الكيمياء” بينهما بالإضافة إلى موهبتهما في أن يحقق العمل نجاحا كبيرا.

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