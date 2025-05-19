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ثقافة وفنون

شيرين تتصدر اليوتيوب بأغنية "بتمني أنساك" رغم حذفها

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

 عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لتصدر تريند اليوتيوب، في الساعات الماضية، بأغنية “بتمني أنساك”، التى حذفتها شركة روتانا مؤخرًا، بسبب الخلافات التي لازالت مستمرة بينهما.

في هذا السياق، طرحت إحدى القنوات عبر منصة اليوتيوب، أغنية “بتمني أنساك"، والتى اقتربت من مليون مشاهدة.

من ناحية أخرى، كان محامي المطربة شيرين عبدالوهاب حرر محضرا بقسم شرطة البساتين ضد مدير صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يتهمه برفضه إعطاء الفنانة كلمات المرور الخاصة بهذه الصفحات بسبب طلبه مبالغ مالية إضافية.

 

محامي شيرين عبدالوهاب يحرر محضرا ضد مدير صفحاتها 

وكان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من محامي المطربة شيرين عبدالوهاب تتهم فيه مدير صفحاتها على الإنترنت بالاستيلاء على هذه الصفحات ورفضه إعطائها كلمات المرور الخاصة بها، وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم تشكيل فريق بحث وتحر للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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الفنانة شيرين عبد الوهاب العامة التحقيق التواصل الاجتماعي أغنية بتمني أنساك

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