وزير العمل: حريصون على التطوير المستمر للمديريات

تفقد محمد جبران وزير العمل، مقر مديرية العمل بدمياط، في إطار جولة يجريها الوزير، اليوم الاثنين، بالمحافظة.

كان في استقبال وزير العمل كل من الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وفتحي التلاوي مدير مديرية العمل .

تجول الوزير في إدارات المديرية،واستمع إلى العاملين فيها، وحثهم على المزيد من العمل من أجل خدمة المواطنين بشكل لائق وكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد جبران على أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ خطة الوزارة في كل المحافظات خاصة في مجالات التدريب المهني من أجل التشغيل،وتوفير فرص عمل لائقة للشباب،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتقديم كافة أشكال الدعم والحماية للفئات الأكثر احتياجات،خاصة العمالة غير المنتظمة،والاستمرار في تعزيز علاقات العمل،وتعزيز الاستثمار،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل كافة المنشآت من أجل صحة العامل، وسلامة وأدوات الإنتاج.

كما أكد الوزير حرصه على التطوير المستمر للبنية التحتية والمعلوماتية لمديريات العمل بكافة المحافظات، لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل مميكن وسريع.

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