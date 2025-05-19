حسم الدوري الإيطالي يتأجل، نابولي يتعثر بالتعادل مع بارما

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي نابولي ومنافسه نادي بارما، ضمن منافسات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإيطالي، بالتعادل السلبي.

تعادل نابولي وبارما

ورغم محاولات الطرفين، فشل الفريقان في هز الشباك طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بدون أهداف.

وبهذا التعادل، رفع نابولي رصيده إلى 79 نقطة ليحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 78 نقطة، في سباق اللقب قبل جولة واحدة من النهاية.

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