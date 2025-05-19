لليوم الثاني، استمرار إضراب محامي الإسكندرية رفضا لزيادة الرسوم القضائية (صور)

أكد محمد يوسف وكيل نقابة المحامين بالإسكندرية، استمرار إضراب المحامين عن الحضور، لليوم الثاني على التوالي، أمام محاكم الجنايات احتجاجا على فرض رسوم مخالفة للقانون، وجرى إثبات الإضراب أمام الدوائر المختلفة.

وأضاف يوسف، أنه التزام المحامين للأضراب لليوم الثاني، وكذلك استجابة دوائر محاكم الجنايات والتي وصلت لنسبة ٩٠% وتنظر نقابة المحامين في أمر الدوائر التي رفضت الاستجابة للمحامين في مطالبهم المشروعة.

وأشار وكيل نقابة المحامين، إلى أن أعضاء مجلس النقابة الفرعية متواجدين في المحاكم بكامل هيئتها، وهناك غرفة عمليات مركزية في النقابة العامة برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام تتابع الإضراب على مستوى الجمهورية.

وأكد يوسف، أن كافة الزملاء والزميلات التزموا بقرار النقابة العامه لمواجهة قرارات غير قانونية بفرض رسوم مخالفة للقانون من محاكم الاستئناف.

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