محافظ قنا يبحث مع قيادات النقل النهري إجراءات ترخيص مراسي حتحور ودندرة

استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وفدًا من وزارة النقل والمواصلات برئاسة اللواء أركان حرب مفيد صلاح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، واللواء سمير سلام، مستشار وزير النقل.

جاء ذلك خلال لقاء موسّع تناول سبل دعم مشروعات النقل النهري بالمحافظة، وفي مقدمتها إجراءات ترخيص مرسى حتحور ومرسى قرية دندرة، بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء مهندس سامح البنداري، وكيل وزارة الإسكان، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير الشئون القانونية.

ناقش الحضور الجوانب الفنية والإجرائية المتعلقة بتراخيص المراسي، وسبل ربط قلب مدينة قنا بشاطئ قرية دندرة غرب النيل، بما يسهم في تيسير حركة الانتقال بين البرين الشرقي "كورنيش النيل" والغربي "معبد دندرة الأثري".

سبل ربط قلب مدينة قنا بشاطئ قرية دندرة غرب النيل

وخلال اللقاء، أكد محافظ قنا على أهمية مشروعات النقل النهري كأحد روافد التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من الممرات المائية في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، ودعم حركة النقل الداخلي والتجاري، مشيرًا إلى أن إقامة مراسي نهرية في مواقع استراتيجية كدندرة وحتحور من شأنه تعزيز السياحة النيلية واستيعاب الفنادق العائمة والبواخر السياحية، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المحلي.

من جانبه، استعرض وفد وزارة النقل الممثل في قيادات الهيئة العامة للنقل النهري، الخطوات الإدارية والفنية الجاري تنفيذها لاستصدار التراخيص المطلوبة، مؤكدا على التزام الوزارة بالتنسيق الكامل مع المحافظة لتذليل أي تحديات قد تواجه المشروع.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تسريع وتيرة العمل المشترك للانتهاء من إجراءات الترخيص في أقرب وقت، تمهيدًا للبدء الفعلي في تنفيذ مشروع مرسي حتحور ومرسي قرية دندرة، بما يواكب خطة الدولة في تحسين البنية التحتية وتطوير منظومة النقل النهري بمحافظة قنا.

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