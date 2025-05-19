الإثنين 19 مايو 2025
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محافظات

إزالة 13 حالة تعدٍ بالبناء المخالف في قنا

إزالة تعديات بقنا,فيتو
إزالة تعديات بقنا,فيتو

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم الغثنين، حملة مكبرة لازالة التعديات الواقعة بدائرة الوحدة المحلية لقرية ابومناع بحرى الشيخ علي ونجع سعيد وذلك برئاسة عثمان مدكور وحضور شاذلى البرنس نائب رئيس المركز ورئيس القرية اشرف رفعت م منصور مهندس املاك المحافظه وعدد كبيير من قيادات الشرطة.

نتائج حملات الازالة بقنا

وأسفرت الحملة علي ازالة  ١٣ تعدى بالبناء علي املاك الدولة والارض الزراعيه الخاصة واملاك رى وذلك باجمالى مساحه ٤٧٠٠ متر مربع تقريبا.

وأهابت الوحدة المحلية بدشنا المواطنيين بعدم مخالفة القانون والتوجهه للمركز التكنولوجي لاستخراج الترخيص الازمة وتقنيبن وضع اراضى املاك الدولة وسداد المستحقات والمتاخرات،وذلك بناء على توجيهات  المحافظ وتعليمات خالد بهيج بضرورة الحد من التعديات والحفاظ على املاك الدولة والرقعه الزراعية.

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ابومناع بحري أراضى أملاك الدولة البناء على املاك الدولة دشنا شمال محافظة قنا قنا قرية ابومناع

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