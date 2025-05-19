إزالة 13 حالة تعدٍ بالبناء المخالف في قنا

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، اليوم الغثنين، حملة مكبرة لازالة التعديات الواقعة بدائرة الوحدة المحلية لقرية ابومناع بحرى الشيخ علي ونجع سعيد وذلك برئاسة عثمان مدكور وحضور شاذلى البرنس نائب رئيس المركز ورئيس القرية اشرف رفعت م منصور مهندس املاك المحافظه وعدد كبيير من قيادات الشرطة.

نتائج حملات الازالة بقنا

وأسفرت الحملة علي ازالة ١٣ تعدى بالبناء علي املاك الدولة والارض الزراعيه الخاصة واملاك رى وذلك باجمالى مساحه ٤٧٠٠ متر مربع تقريبا.

وأهابت الوحدة المحلية بدشنا المواطنيين بعدم مخالفة القانون والتوجهه للمركز التكنولوجي لاستخراج الترخيص الازمة وتقنيبن وضع اراضى املاك الدولة وسداد المستحقات والمتاخرات،وذلك بناء على توجيهات المحافظ وتعليمات خالد بهيج بضرورة الحد من التعديات والحفاظ على املاك الدولة والرقعه الزراعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.