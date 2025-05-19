مواعيد اختبارات الناشئين بنادي مودرن سبورت 2025-2026

اختبارات الناشئين 2025، كشف نادي مودرن سبورت عن موعد اختبارات الناشئين لكرة القدم موسم 2025-2026 لمواليد 2017 حتى مواليد 2008 في المحافظات.

قيمة استمارة اختبارات الناشئين بنادي مودرن سبورت

وتبلغ قيمة استمارة اختبارات الناشئين بنادي مودرن سبورت 50 جنيها للاستمارة الواحدة كأقل سعر بين الأندية التي أعلنت عن الاختبارات حتى الآن.

وكشف نادي مودرن سبورت عن مواعيد اختبارات الناشئين في عدد من المحافظات كالتالي:

الشرقية - ملعب جامعة الزقازيق - الجمعة 23 مايو

الدقهلية - عمال المنصورة - الجمعة 30 مايو

الفيوم - الساحة بالفيوم - الثلاثاء 3 يونيو

القاهرة - يحدد لاحقا - الأربعاء 11 يونيو

دمنهور - شبان المسلمين - السبت 14 يونيو

القاهرة - يحدد لاحقا- الاثنين 16 يونيو

القاهرة - يحدد لاحقا- الثلاثاء 17 يونيو

المنوفبة - ميت خاقان - الجمعة 20 يونيو

الدقهلية - السنبلاوين - السبت 21 يونيو

بني سويف - الشبان المسلمين - الجمعة 27 يونيو

الجيزة - يحدد لاحقا- السبت 28 يونيو

ومن المقرر أن يرد نادي مودرن سبورت قيمة الاستمارة للمتقدم الذي سيصل إلي الاختبار النهائي (المقارنة).

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