إصابة طالبين في انقلاب موتسيكل بقنا

أصيب طالبان جامعيان، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في منطقة الشئون أمام التجنيد في دائرة بندر قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل الإخطار بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل في منطقة الشئون بندر قنا.

وبعد الفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة طالبين جامعيين تم نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث انقلاب موتوسيكل في بندر قنا، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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