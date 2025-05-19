وقعت جامعة القاهرة مذكرة تفاهم مشترك، مع مركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي التابع لوزارة التربية والتعليم الصينية، لإنشاء مركز لإعداد وتدريب معلمي اللغة الصينية بجامعة القاهرة، ولتنفيذ برامج تدريبية وبرامج دراسات عليا لمعلمي اللغة الصينية في الدول العربية، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد.

جامعة القاهرة توقع مذكرة تفاهم مع مركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي بالصين

وقع مذكرة التفاهم، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسيد ليو جيان تشين نائب مدير مركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي التابع لوزارة التربية والتعليم الصينية، بحضور السيد لوتشون شنغ المستشار التعليمي بسفارة الصين بمصر، وعدد من ممثلي المركز، والدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا: تعزيز الشراكة في الاقتصاد والذكاء الاصطناعي والزراعة والطاقة المتجددة والطب

وأكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال اللقاء عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين مصر والصين، والتي شهدت تطورًا كبيرًا في مختلف المجالات وذلك في اطار حرص القيادة السياسية في البلدين علي تعزيز علاقات الشراكة والتعاون في مجالات الاقتصاد والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي، والزراعة، والثقافة، والطاقة المتجددة، والطب، والتعليم والبحث العلمي.

وأشار الدكتور محمود السعيد، إلي أن توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة ومركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي يستهدف إنشاء مركز لإعداد وتدريب معلمي اللغة الصينية بالجامعة، ليصبح بيت خبرة لتطوير تعليم اللغة الصينية، وإعداد فريق متميز من معلمي اللغة الصينية، مضيفًا أن جامعة القاهرة لديها العديد من اتفاقيات التعاون المشترك مع عدد من الجامعات والمؤسسات بالصين يبلغ عددها حوالي 27اتفاقيه لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلي تبادل المنح الدراسية، لافتًا إلى المشروعات البحثية المشتركة بين مصر والصين والتي تتعلق بالتغلب علي بعض التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه كلا البلدين.



وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن هناك اهتماما متزايدا بمصر لتعلم اللغة الصينية، وأن هناك 25 قسما للغة الصينية علي مستوي الجامعات الحكومية والخاصة، إلي جانب وجود ثلاث معاهد كونفوشيوس داخل جامعات القاهرة وعين شمس والسويس، لافتًا إلى أن هذا التعاون سوف يعزز من فرص الطلاب المصريين والصينيين للحصول علي تعليم ذو جودة متميزة.

التعاون مع مختلف المؤسسات الأجنبية لتعليم اللغة الصينية

ومن جابنه، عبر ليو جيان تشين نائب مدير مركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة والتي حققت الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرص المركز على تعزيز سبل التعاون المشترك مع جامعة القاهرة وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات أخرى بجانب تعليم اللغة، لافتًا إلى أن المركز يختص بالتعاون مع مختلف المؤسسات الأجنبية لتعليم اللغة الصينية.

وأكد ليو جيان، أن جامعة القاهرة سوف تلعب دورًا محوريًا لتعليم اللغة الصينية داخل الدول العربية خاصة دول شمال افريقيا من خلال إنشاء مركز لإعداد وتدريب معلمي اللغة الصينية بداخلها، مضيفًا أن مذكرة التفاهم سوف تتضمن أيضًا تقديم منح دراسية لمعلمي اللغة الصينية، وتنظيم الدورات التدريبية والندوات العلمية المشتركة.



ووجه ليو جيان، الدعوة إلى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لزيارة بكين للاطلاع علي الحركة التعليمة والبحثية بداخلها، ولحضور المؤتمر الدولي الذي سوف ينظمه المركز في نوفمبر 2025، بحضور خبراء التعليم من مختلف دول العالم للترويج لخبراتهم وأنشطتهم لكافة دول العالم.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع، والتقاط الصور التذكارية، كما أجري الوفد جولة تفقدية لقاعة الاحتفالات الكبرى.

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