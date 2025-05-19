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رياضة

مليون يورو، الزمالك يعلن إرسال مستحقات باتشيكو

باتشيكو
باتشيكو

 أرسل نادي الزمالك، اليوم الإثنين،  المستحقات المالية للبرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق لفريق الكرة بالنادي، والمقدرة بحوالي مليون يورو تقريبًا.

وأسدل مجلس إدارة النادي الستار على هذا الملف المستمر منذ عدة مواسم، بعدما سبق ونجح النادي في إنهاء ملف اللاعب المغربي خالد بو طيب، بحصوله على كافة مستحقاته المالية لدى الزمالك.

وأصبح من المؤكد رفع إيقاف قيد اللاعبين بالزمالك خلال الأيام المقبلة، حتى يتمكن النادي من تسجيل الصفقات الجديدة مع فتح باب القيد محليًا مطلع الشهر المقبل.

 

وعلى صعيد آخر تقدَّم مجلس إدارة نادي الزمالك ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد إحدى شركات الاتصالات الكبرى، وذلك على خلفية إعلان دعائي وصفه النادي بـ”المسيء” لكيانه وجماهيره. 

وأكد البيان الصادر عن الزمالك أن الإعلان الذي تم بثه مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن إيحاءات مسيئة تمس تاريخ النادي ورموزه، وتُسيء بشكل واضح إلى جماهيره العريضة.

 

وأوضح النادي أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على حقوق الزمالك القانونية والمعنوية، ورفضه القاطع لأي محاولات للتقليل من شأنه أو استفزاز جماهيره.

وشدد المجلس على أنه لن يتهاون في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للرد على أي تجاوز بحق النادي.


ودعا الزمالك جماهيره إلى الالتزام بالروح الرياضية، مؤكدًا ثقته الكاملة في الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه الواقعة، وحماية كيان النادي من أي إساءة متعمدة.

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