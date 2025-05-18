إضراب محامي سوهاج أمام الجنايات احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية (صور)

بدأ محامو محافظة سوهاج اليوم إضرابهم أمام محاكم الجنايات تنفيذًا لقرار النقابة العامة للمحامين، احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية.

ولاقى الإضراب استجابة واسعة من مئات المحامين الذين شاركوا في هذه الخطوة التصعيدية، التي تمثل رفضًا للرسوم التي يرون أنها تُمثل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين.

وأكد محامو سوهاج أن هذه الرسوم تشكل تحديًا للحق الدستوري في التقاضي، وتعوق قدرة المواطنين على الوصول إلى العدالة.

وأشار المحامون إلى أن هذه الخطوة تعد ردًا على محاولة تحميلهم وأبناء الشعب أعباء مالية إضافية من خلال هذه الرسوم الجديدة.

وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة الفرعية للمحامين بسوهاج أنها ستتخذ إجراءات تأديبية صارمة ضد أي محام يخالف قرار الإضراب، بما في ذلك وقفهم عن ممارسة المهنة وحرمانهم من الخدمات النقابية وأوضحت النقابة أنها تسعى للحفاظ على حقوق المحامين وكذلك حقوق المواطنين في الحصول على العدالة بشكل غير مكلف.

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