الإثنين 19 مايو 2025
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حوادث

تجديد حبس 3 سودانيين بتهمة قتل مواطنهم في عين شمس

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس 3 عاطلين يحملون الجنسية السودانية بتهمة قتل آخر من ذات جنسيتهم في مشاجرة نشبت بينهم بسبب مشادة كلامية في منطقة عين شمس، 15 يوما على ذمة التحقيق. 

مشاجرة مجموعة من السودانيين بعين شمس
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية السودانية بشارع الزهراء بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال الأمن من السيطرة على المشاجرة.
وبالفحص تبين مقتل شاب سوداني الجنسية، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية السودانية بسبب خلافات بينهم، فتطورت إلى مشاجرة مما أسفر عن مقتل أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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