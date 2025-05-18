الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

كيف توفي سوداني على يد أقرانه في عين شمس؟

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

كشفت مناظرة نيابة عين شمس لجثة شخص سوداني لقي مصرعه على يد 3 عاطلين يحملون ذات جنسيته في مشاجرة نشبت بينهم في منطقة عين شمس. 

وأضافت المناظرة أن المجني عليه يرتدي كامل ملابسه ومعه جميع متعلقاته.


مشاجرة مجموعة من السودانيين بعين شمس


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية السودانية بشارع الزهراء بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال الأمن من السيطرة على المشاجرة.


وبالفحص تبين مقتل شاب سوداني الجنسية، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية السودانية بسبب خلافات بينهم، فتطورت إلى مشاجرة مما أسفر عن مقتل أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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